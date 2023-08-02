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السعودية والكويت تجددان دعوة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة
Lebanon 24
02-08-2023
|
17:32
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