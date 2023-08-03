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الجيش الأوكراني: روسيا نشرت 17 سفينة حربية في البحر الأسود قبالة السواحل الجنوبية لأوكرانيا إضافة لسفينة حربية أخرى في بحر آزوف

Lebanon 24
03-08-2023 | 02:11
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