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روسيا تعلن إسقاط 6 مسيّرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر عن موسكو

Lebanon 24
03-08-2023 | 02:40
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