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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات فوق مقاطعة كالوغا غربي البلاد

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:12
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