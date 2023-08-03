Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: إنهاء عملية إجلاء رعايانا من النيجر

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: باريس تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر
lebanon 24
03/08/2023 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أولويتنا القصوى هي المساعدة في إجلاء المواطنين البريطانيين في النيجر (الشرق)
lebanon 24
03/08/2023 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أركان الجيوش الفرنسية : انضمام طائرة ثالثة لعمليات إجلاء الرعايا من النيجر
lebanon 24
03/08/2023 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الإجلاء من النيجر سيشمل فقط مدنيين فرنسيين وأوروبيين (العربية)
lebanon 24
03/08/2023 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:58 | 2023-08-03
04:56 | 2023-08-03
04:52 | 2023-08-03
04:40 | 2023-08-03
04:38 | 2023-08-03
04:28 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24