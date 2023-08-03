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وزير خارجية باكستان: ندعو طالبان لاتخاذ إجراءات فعالة ضد جماعات إرهابية تهدد أمننا

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:56
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