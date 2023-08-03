وزير المالية يوسف الخليل قبيل جلسة مجلس الوزراء: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حلّ للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر

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