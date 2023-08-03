Advertisement

أخبار عاجلة

وزير القوات المسلحة الفرنسية: إنتهاء عملية الإجلاء الفرنسية من النيجر بإعادة 1079 فرنسيا وأجنبيا

Lebanon 24
03-08-2023 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: إنهاء عملية إجلاء رعايانا من النيجر
lebanon 24
03/08/2023 17:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الإجلاء من النيجر سيشمل فقط مدنيين فرنسيين وأوروبيين (العربية)
lebanon 24
03/08/2023 17:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية: عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية (الجزيرة)
lebanon 24
03/08/2023 17:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية: لا تدخل عسكريا لباريس في النيجر (العربية)
lebanon 24
03/08/2023 17:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:50 | 2023-08-03
10:44 | 2023-08-03
10:43 | 2023-08-03
10:40 | 2023-08-03
10:10 | 2023-08-03
09:44 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24