ميقاتي قرر بناء على طلب وزير الترببة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة وايضا الجامعة اللبنانية

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