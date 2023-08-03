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وزير التربية عباس الحلبي : حددنا جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 آب لمناقشة الواقع التعليمي

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:00
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