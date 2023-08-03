"لبنان 24": زحمة سير خانقة في وسط بيروت بسبب تدابير اتخذتها القوى الامنية تزامنا مع قدوم البطريرك الراعي لترؤس الذبيحة الالهية في كنيسة مار جريس وسط بيروت

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