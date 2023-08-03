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الرئيس المصري يؤكد موقف القاهرة الداعم للمسار السياسي وأهمية إجراء الانتخابات وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:24
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