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شرطة واشنطن لـ"الجزيرة": نعمل مع الأمن الرئاسي والوكالات الفيدرالية لتوفير الأمن خلال مثول ترامب أمام المحكمة

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:44
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