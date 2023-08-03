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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 38 فردا و3 كيانات بشأن انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان في بيلاروس (الشرق)

Lebanon 24
03-08-2023 | 10:59
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