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نصر الله: هناك مصادر كثيرة تدر أموالا على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:14
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