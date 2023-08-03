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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية تعلنان استئناف الأنشطة في ليبيا (الشرق)

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:23
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