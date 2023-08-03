البطريرك الراعي في قداس عشية الرابع من آب: لا أحد يستطيع اخفاء الحقيقة لأنها نور والحقيقة التي يُحاولون اخفاءها تختصّ بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم

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