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"العربية" نقلاً عن وسائل إعلام سورية: غارة بمسيرة تركية على شمال البلاد تقتل 3 من قوات سوريا الديمقراطية

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:21
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