Advertisement

أخبار عاجلة

محاولة اغتيال لأحد عناصر التنظيمات الإسلامية في مخيم عين الحلوة علي مصطفى وحالته حرجة (أم تي في)

Lebanon 24
03-08-2023 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في "عصبة الأنصار" للميادين: ملتزمون بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة على الرغم من مقتل الناشط الإسلامي علي مصطفى في حي الطوارئ برصاص القنص
lebanon 24
04/08/2023 01:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد رفضنا للأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة من اقتتال داخلي يُمثل خطراً كبيراً على شعبنا وأمنه
lebanon 24
04/08/2023 01:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اللبناني اتخذ مواقع احترازية على التلال المشرفة على مخيم عين الحلوة وخاصة على تلال بلدة مغدوشة ووضع عناصره بحالة استنفار (MTV)
lebanon 24
04/08/2023 01:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية لفتح ضد العناصر "المتشددة" في مخيم عين الحلوة وتبادل قذائف "آر بي جي" بمحيط مستشفى الأونروا (الحدث)
lebanon 24
04/08/2023 01:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2023-08-03
18:43 | 2023-08-03
18:19 | 2023-08-03
18:17 | 2023-08-03
17:38 | 2023-08-03
17:25 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24