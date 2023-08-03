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لبنان24: تخوف من حصول توتر بين حي الطوارئ والبركسات في مخيم عين الحلوة بعد مقتل أبو محمد الشريف برصاص قنص من جهة فتح

Lebanon 24
03-08-2023 | 13:08
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