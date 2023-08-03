Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة العدل الأميركية تتهم عضوين فاعلين في البحرية الأميركية بتسريب معلومات حساسة مرتبطة بالصين (الشرق)

Lebanon 24
03-08-2023 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس بايدن يختار الأدميرال "ليزا فرانشيتي" لقيادة البحرية الأميركية (الشرق)
lebanon 24
04/08/2023 01:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: لا نزال ندرس توريد ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني (الشرق)
lebanon 24
04/08/2023 01:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: نجل بايدن يقر بالذنب في 3 تهم فيدرالية تتعلق بالضرائب وحيازة السلاح
lebanon 24
04/08/2023 01:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: السلطات الأميركية تلقي القبض على عنصرين من البحرية الأميركية بتهم تتعلق بالأمن القومي والصين (الجزيرة)
lebanon 24
04/08/2023 01:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2023-08-03
18:43 | 2023-08-03
18:19 | 2023-08-03
18:17 | 2023-08-03
17:38 | 2023-08-03
17:25 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24