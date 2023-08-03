27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البنتاغون: الهدف من زيادة وجودنا في المنطقة هو القدرة على الاستجابة السريعة لأي استفزاز وردع أي عدوان إيراني
Lebanon 24
03-08-2023
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميلر: بايدن وقادة الدول السبع ملتزمون بالأمن الدائم لأوكرانيا وردع العدوان الروسي (الحرة)
Lebanon 24
ميلر: بايدن وقادة الدول السبع ملتزمون بالأمن الدائم لأوكرانيا وردع العدوان الروسي (الحرة)
04/08/2023 01:51:57
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: إرسال مقاتلات وبارجة للشرق الأوسط سببه تعرض السفن التجارية لمضايقات إيرانية (العربية)
Lebanon 24
البنتاغون: إرسال مقاتلات وبارجة للشرق الأوسط سببه تعرض السفن التجارية لمضايقات إيرانية (العربية)
04/08/2023 01:51:57
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول رفيع في البنتاغون: واشنطن تدرس عددا من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سوريا
Lebanon 24
مسؤول رفيع في البنتاغون: واشنطن تدرس عددا من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سوريا
04/08/2023 01:51:57
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تسليح أي طرف بالحرب الأوكرانية يصعّد التوتر ويؤدي لتراجع الاستقرار بالمنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تسليح أي طرف بالحرب الأوكرانية يصعّد التوتر ويؤدي لتراجع الاستقرار بالمنطقة
04/08/2023 01:51:57
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
05:09 | 2023-08-03
03/08/2023 05:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:45 | 2023-08-03
العسكريون الانقلابيون في النيجر يُبطلون اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
18:43 | 2023-08-03
إنقلابيو النيجر ينهون مهمّات سفراء بلادهم في أربع دول
18:19 | 2023-08-03
ترامب يصل إلى نيوجيرسي بعد مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن
18:17 | 2023-08-03
مصدر حكومي سوداني ل"الجزيرة": السلطات السودانية تغلق معبر القلابات مع إثيوبيا بسبب القتال في مناطق إثيوبية حدودية
17:38 | 2023-08-03
ترامب: أنا متقدّم على بايدن لأنه لم يتمكن من هزمي
17:25 | 2023-08-03
ترامب يغادر واشنطن متجهاً إلى نيوجيرسي بعد التحقيق معه بتهم التآمر على الدولة وعرقلة الانتخابات
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24