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البنتاغون: الهدف من زيادة وجودنا في المنطقة هو القدرة على الاستجابة السريعة لأي استفزاز وردع أي عدوان إيراني

Lebanon 24
03-08-2023 | 15:32
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