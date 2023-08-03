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قيادي في "عصبة الأنصار" للميادين: ملتزمون بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة على الرغم من مقتل الناشط الإسلامي علي مصطفى في حي الطوارئ برصاص القنص

Lebanon 24
03-08-2023 | 15:56
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