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وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـmtv: منذ تاريخ 4 آب تقدّم عدد من الدول ومن المنظمات الدولية وأعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما كلّف من أموال

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:10
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