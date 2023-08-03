وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـmtv: منذ تاريخ 4 آب تقدّم عدد من الدول ومن المنظمات الدولية وأعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما كلّف من أموال

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