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مسؤول أميركي: واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
Lebanon 24
03-08-2023
|
17:24
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