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مصدر حكومي سوداني ل"الجزيرة": السلطات السودانية تغلق معبر القلابات مع إثيوبيا بسبب القتال في مناطق إثيوبية حدودية

Lebanon 24
03-08-2023 | 18:17
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