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وزارة الخارجية الصينية: ندعو الأطراف المعنية في النيجر إلى استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)

Lebanon 24
04-08-2023 | 00:19
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