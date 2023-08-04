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اليابان: سنطلب من وزير خارجية إيران وقف تصدير الأسلحة لروسيا في زيارته الأحد لطوكيو

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:42
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