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المخابرات الأوكرانية تؤكد تضرر سفينة روسية من جراء هجوم بقارب مفخخ قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود

Lebanon 24
04-08-2023 | 03:30
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