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إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ إثر مواجهات بين ميليشيات والحكومة في أمهرة

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:39
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