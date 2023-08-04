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أخبار عاجلة
لافروف: البلدان الإفريقية أبدت خلال قمة سان بطرسبرغ اهتمامها بتفهم طبيعة الأزمة في أوكرانيا وآفاق الخروج منها
Lebanon 24
04-08-2023
|
06:12
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