جعجع: لو كنت في سدة الرئاسة في 4 آب عام 2020 ما كان حصل الانفجار أصلاً في مرفأ بيروت وكان من المفترض أن تتم الأمور في الدولة كما يجب ولست مصرّاً على أن أكون في قصر بعبدا

Lebanon 24