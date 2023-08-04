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وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 43 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد
Lebanon 24
04-08-2023
|
08:44
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