Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يسمح لقوات الحرس الروسي التسلح بمعدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يوقع قانونا يسمح بتجنيد المحكوم عليهم والمساجين في الخدمة العسكرية
lebanon 24
04/08/2023 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور القوات الروسية المشاركة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا
lebanon 24
04/08/2023 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: جنودنا وضباطنا يظهرون بسالة منقطعة النظير في العملية العسكرية الروسية الخاصة
lebanon 24
04/08/2023 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يُؤكّد فشل محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية
lebanon 24
04/08/2023 19:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:08 | 2023-08-04
12:07 | 2023-08-04
11:59 | 2023-08-04
11:50 | 2023-08-04
11:33 | 2023-08-04
11:30 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24