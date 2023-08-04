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رئيس مكتب العقوبات في الخارجية الأميركية: على العالم الإستمرار في عزل روسيا بسبب قراراتها الخاصة باتفاقية الحبوب

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:31
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