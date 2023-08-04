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وزارة الخارجية الأميركية: نُواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:43
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