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خارجية فرنسا: الإطار القانوني لتعاوننا مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أُبرمت مع السلطات الشرعية (الشرق)

Lebanon 24
04-08-2023 | 12:14
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