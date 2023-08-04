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زيلنسكي: اجتماع جدة هام لأن مصير الملايين في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى يتوقف على سرعة تحقيق صيغة السلام

Lebanon 24
04-08-2023 | 12:57
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