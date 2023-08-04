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التحالف الدولي لمكافحة داعش: تعيين التنظيم لقائد جديد مجهول الهوية يدل على تراجع قدرته على قيادة شبكة عالمية (الشرق)

Lebanon 24
04-08-2023 | 13:09
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