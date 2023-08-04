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نائب رئيس البرلمان الأوكراني للجزيرة: تركيا شريك مهم وتدعم إعادة التوازن في البحر الأسود ونأمل أن تنجح جهودها

Lebanon 24
04-08-2023 | 13:16
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