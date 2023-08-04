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المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة: لم نصل بعد إلى مرحلة التدخل العسكري ولا بد من ممارسة الضغوط لتجنبه

Lebanon 24
04-08-2023 | 14:25
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