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وزير الصحة في ولاية شمال كردفان لـAWP: أكثر من 350 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب نحو 900 في الولاية منذ بدء الحرب (الشرق)

Lebanon 24
04-08-2023 | 15:03
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