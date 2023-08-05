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روسيا تقر بتضرر ناقلة تابعة لها في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني على ميناء نوفوروسيسك (العربية)

Lebanon 24
05-08-2023 | 01:04
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