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السفير الروسي لدى واشنطن: على الولايات المتحدة التخلي عن خطط نقل مقاتلات F-16 إلى كييف تجنبا للتصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2023 | 01:52
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