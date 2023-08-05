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مصادر عسكرية: الجيش السوداني يصل لأول مرة منذ اندلاع الحرب إلى محيط القيادة ومطار الخرطوم (الحدث)

Lebanon 24
05-08-2023 | 02:10
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