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رئيس جهاز المخابرات الأوكراني يقول إن أي انفجار يستهدف جسر القرم أو سفينة روسية يعتبر "خطوة منطقية وفعالة"

Lebanon 24
05-08-2023 | 02:29
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