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صدور حكم بالسجن 3 أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

Lebanon 24
05-08-2023 | 03:55
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