Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع موضوع الطفلة نايا حنا التي أصيب برصاصة طائشة قبل أيام

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لبحث موضوع الموازنة وبيان سيصدر بعد قليل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
05/08/2023 15:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل: المشكلة الأساس في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية وكل المشاكل التي تحصل سببها الفراغ في سدة الرئاسة
lebanon 24
05/08/2023 15:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
05/08/2023 15:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "الوطني الحر" يشنُّ حملة على رئيس الحكومة على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرّر وزير الخارجية إجراءها علماً أن الأخير هو ممثل لـ"التيار" في الحكومة
lebanon 24
05/08/2023 15:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:08 | 2023-08-05
07:50 | 2023-08-05
07:31 | 2023-08-05
07:01 | 2023-08-05
06:46 | 2023-08-05
06:46 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24