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ميقاتي يُجري إتصالاً بوالد الطفلة حنا معرباً عن تضامنه مع العائلة في محنتها ويكلّف الهيئة العليا للإغاثة بمتابعة الملف مع المعنيين

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:51
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