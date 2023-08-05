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وزير الصحّة فراس الأبيض: نتمنى أن يتحلّى الجميع بمسؤولياتهم خصوصاً أنَّ مستشفى صيدا الحكومي موجودٌ على أبواب مُخيَّم عين الحلوة

Lebanon 24
05-08-2023 | 05:08
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